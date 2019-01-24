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НОВОСТИ

Мэр Читы ушел в отставку

10:05 24.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Комитет по социальной политике думы Читы на заседании в четверг единогласно принял отставку главы города Анатолия Михалева.

Согласно уставу города заявление об отставке носит уведомительный характер. Его господин Михалев подал в аппарат думы накануне. «По личным обстоятельствам, у меня было время все обдумать»,— заверил депутатов глава города.

Читой он руководил с 2000 года. Коммерсантъ

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