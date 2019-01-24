0
0
67
НОВОСТИ

Давление Трампа помогло НАТО найти $100 млрд - Помпео

10:32 24.01.2019 Источник: Газета.Ru

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что давление американского президента Дональда Трампа на НАТО спровоцировало альянс искать дополнительные финансовые ресурсы.

Он подчеркнул, что в нынешнем году генсек НАТО Йенс Столтенберг распоряжается бюджетом, выросшим «примерно» на $100 млрд.


«Это гораздо больше, чем было бы, если бы президент Трамп не оказывал давления на партнеров»​, — заверил Помпео.

Также он выразил мнение, что действия администрации Трампа принесли НАТО больше пользы, чем все предыдущие администрации Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что палата представителей США запретила Трампу выход из НАТО. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 24.01.2019
Самой хорошей страной в мире назвали Финляндию
0
25
11:20 24.01.2019
Эрдоган поддержал "брата"-Мадуро
0
52
11:05 24.01.2019
Одно из горящих в Черном море судов начало дрейфовать к берегам РФ
0
81
11:00 24.01.2019
МИД КНР призвал все стороны конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства
0
91
10:20 24.01.2019
Чечня уточняет свои границы с соседними регионами
0
152
10:05 24.01.2019
Мэр Читы ушел в отставку
0
148
10:00 24.01.2019
Американских дипломатов в Венесуэле могут оставить без света и газа
0
162
09:32 24.01.2019
Из-за сообщений о бомбах в Хабаровске эвакуировали людей из более 40 зданий
0
181
09:20 24.01.2019
Население РФ сократилось впервые за десять лет
0
234
09:05 24.01.2019
Обыски проходят в администрации Нефтеюганска - источник
0
204

Возврат к списку