МИД КНР призвал все стороны конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая призывают все стороны внутриполитического конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства в ситуацию в стране и разрешить трения мирным путем в рамках конституции. Как заявила в четверг на брифинге в ответ на вопрос корр. ТАСС официальный представитель МИД КНР, участие внешних сил негативно скажется на обстановке в стране."Надеемся, что все стороны будут выступать против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Мы уверены, что усложнение ситуации не будет содействовать поддержанию стабильности", - указала дипломат."Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Надеемся, что все соответствующие стороны будут действовать рационально и будут сохранять спокойствие. Призываем их найти путь политического урегулирования посредством мирного диалога в рамках конституции", - сказала она.