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МИД КНР призвал все стороны конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства

11:00 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая призывают все стороны внутриполитического конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства в ситуацию в стране и разрешить трения мирным путем в рамках конституции. Как заявила в четверг на брифинге в ответ на вопрос корр. ТАСС официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, участие внешних сил негативно скажется на обстановке в стране.

"Надеемся, что все стороны будут выступать против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Мы уверены, что усложнение ситуации не будет содействовать поддержанию стабильности", - указала дипломат.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Надеемся, что все соответствующие стороны будут действовать рационально и будут сохранять спокойствие. Призываем их найти путь политического урегулирования посредством мирного диалога в рамках конституции", - сказала она.

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