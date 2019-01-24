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Одно из горящих в Черном море судов начало дрейфовать к берегам РФ

11:05 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из танкеров, которые горят в Черном море, вновь начал дрейфовать в сторону российского берега, сообщили ТАСС в четверг в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

"У [танкера] "Канди" оторвался последний швартовый конец, и оно медленно дрейфует в сторону российских берегов, в сторону Краснодарского края", - сказал собеседник.

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