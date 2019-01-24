Эрдоган поддержал "брата"-Мадуро
11:20 24.01.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил слова поддержки своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне проходящих в латиноамериканской стране протестов. Об этом на своей странице в твиттере написал официальный представитель турецкого главы Ибрагим Калын.
По его словам, Эрдоган связался с главой Венесуэлы и выразил ему поддержку.
«Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой», — цитирует Эрдогана Калын.
Он также добавил, что Турция продолжит придерживаться своей принципиальной позиции неприятия любых попыток захвата власти путем переворота.
Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти». Газета.Ru
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