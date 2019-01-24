0
0
0
НОВОСТИ

Эрдоган поддержал "брата"-Мадуро

11:20 24.01.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил слова поддержки своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне проходящих в латиноамериканской стране протестов. Об этом на своей странице в твиттере написал официальный представитель турецкого главы Ибрагим Калын.

По его словам, Эрдоган связался с главой Венесуэлы и выразил ему поддержку.

«Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой», — цитирует Эрдогана Калын.

Он также добавил, что Турция продолжит придерживаться своей принципиальной позиции неприятия любых попыток захвата власти путем переворота.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».   Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 24.01.2019
Самой хорошей страной в мире назвали Финляндию
0
25
11:05 24.01.2019
Одно из горящих в Черном море судов начало дрейфовать к берегам РФ
0
81
11:00 24.01.2019
МИД КНР призвал все стороны конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства
0
91
10:32 24.01.2019
Давление Трампа помогло НАТО найти $100 млрд - Помпео
0
133
10:20 24.01.2019
Чечня уточняет свои границы с соседними регионами
0
152
10:05 24.01.2019
Мэр Читы ушел в отставку
0
148
10:00 24.01.2019
Американских дипломатов в Венесуэле могут оставить без света и газа
0
162
09:32 24.01.2019
Из-за сообщений о бомбах в Хабаровске эвакуировали людей из более 40 зданий
0
181
09:20 24.01.2019
Население РФ сократилось впервые за десять лет
0
234
09:05 24.01.2019
Обыски проходят в администрации Нефтеюганска - источник
0
204

Возврат к списку