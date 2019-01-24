Турция и РФ имеют общие позиции по Сирии, но не в отношении будущего Асада - МИД Турции

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции Турции и РФ в отношении политического урегулирования в Сирии совпадают, за исключением вопроса сохранения поста президента за. Об этом в эфире телеканала "А Хабер" в четверг заявил глава МИД Турции"В вопросах политического урегулирования в Сирии у нас нет никаких разногласий с Россией, кроме как по вопросу о будущем Асада. Для нас человек, который стал причиной смерти миллионов людей, не может стать фигурой, которая объединит страну", - считает министр.