Курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю
12:20 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,998 руб., свидетельствуют данные торгов.
В последний раз курс доллара находился ниже 66 руб. 7 декабря 2018 г.
Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 74,99 руб., свидетельствуют данные торгов.
В последний раз курс евро находился ниже 75 руб. 14 декабря 2018 г.
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