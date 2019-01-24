Курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,998 руб., свидетельствуют данные торгов.В последний раз курс доллара находился ниже 66 руб. 7 декабря 2018 г.Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 74,99 руб., свидетельствуют данные торгов.В последний раз курс евро находился ниже 75 руб. 14 декабря 2018 г.