США уверены, что РФ испытывала ракету 9М729 на дальность более 500 км
12:32 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США уверены, что Россия проводила испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность более 500 км. Об этом заявили в четверг в посольстве США в РФ, комментируя прошедший в среду брифинг Минобороны и МИД РФ.
"Нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность свыше 500 км в нарушение Договора о РСМД", - указали в диппредставительстве.
США также считают, что Россия на брифинге по крылатой ракете 9М729 предоставила неверные данные. Об этом заявили в четверг ТАСС в американском посольстве в РФ.
Как отмечается в сообщении дипмиссии, прошедший в среду брифинг "контролировался РФ", что позволило российской стороне "изменять технические детали таким образом, чтобы показать, что ракета соответствует Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД]".
"Союзники по НАТО согласны с тем, что 9М729 не соответствует ДРСМД и что Россия существенно нарушает свои обязательства по договору", - добавили в посольстве, подчеркнув, что брифинг был призван "скрыть нарушения и создать видимость прозрачности".
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