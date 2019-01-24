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Володин поручил пригласить в Думу представителя Google в связи с неверным указанием Крыма на карте

13:20 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в Госдуму представителя американской компании Google в связи с неверным указанием на карте принадлежности российского региона - Крыма.

"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - сказал на пленарном заседании в четверг глава нижней палаты парламента. "Поэтому было правильно комитету по безопасности пригласить компанию Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение, - подчеркнул он. - У нас возможности с вами есть, давайте их использовать".

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