Володин поручил пригласить в Думу представителя Google в связи с неверным указанием Крыма на карте
13:20 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в Госдуму представителя американской компании Google в связи с неверным указанием на карте принадлежности российского региона - Крыма.
"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - сказал на пленарном заседании в четверг глава нижней палаты парламента. "Поэтому было правильно комитету по безопасности пригласить компанию Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение, - подчеркнул он. - У нас возможности с вами есть, давайте их использовать".
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