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Король Малайзии отрекся от престола и расходится с "Мисс Москва" - СМИ

13:32 24.01.2019 Источник: Газета.Ru

Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с победительницей конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на «инсайдеров».

В издании отметили, что малайзийский монарх и Воеводина якобы решили развестись из-за «остывших чувств» и частых ссор. Отмечается, что в настоящее время представители сторон готовят необходимые документы для начала бракоразводного процесса.

Ранее сообщалось, что Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с Воеводиной. Газета.Ru

Новым королем Малайзии избран султан штата Паханг Тенгку Абдулла.

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