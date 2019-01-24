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Москва считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы - Песков

14:00 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро является легитимным правителем Боливарианской Республики. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва предоставить Мадуро политическое убежище, если он его попросит.

"Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэлы, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным", - сказал Песков.

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