Москва считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлыявляется легитимным правителем Боливарианской Республики. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва предоставить Мадуро политическое убежище, если он его попросит."Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэлы, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным", - сказал Песков.