Госдума наделила Генпрокуратуру правом проверять наличие у чиновников вкладов за рубежом

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в четверг единогласно приняла президентский закон, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом.В соответствии с документом надзорное ведомство получает право при необходимости направить запрос в Центральный банк РФ, который, в свою очередь, обращается в центральный банк (или иной орган иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка) "с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии счетов у лиц, которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".