Госдума наделила Генпрокуратуру правом проверять наличие у чиновников вкладов за рубежом
14:12 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в четверг единогласно приняла президентский закон, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом.
В соответствии с документом надзорное ведомство получает право при необходимости направить запрос в Центральный банк РФ, который, в свою очередь, обращается в центральный банк (или иной орган иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка) "с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии счетов у лиц, которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".
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