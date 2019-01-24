0
0
0
НОВОСТИ

Госдума наделила Генпрокуратуру правом проверять наличие у чиновников вкладов за рубежом

14:12 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в четверг единогласно приняла президентский закон, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом.

В соответствии с документом надзорное ведомство получает право при необходимости направить запрос в Центральный банк РФ, который, в свою очередь, обращается в центральный банк (или иной орган иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка) "с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии счетов у лиц, которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 24.01.2019
Граждане считают Россию передовой страной - опрос
0
48
14:00 24.01.2019
Москва считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы - Песков
0
89
13:32 24.01.2019
Король Малайзии отрекся от престола и расходится с "Мисс Москва" - СМИ
0
158
13:20 24.01.2019
Володин поручил пригласить в Думу представителя Google в связи с неверным указанием Крыма на карте
0
169
13:05 24.01.2019
В Башкирии погиб мужчина, подорвавшись на мине на территории бывшей воинской части
0
170
13:00 24.01.2019
Бывший первый министр Шотландии задержан из-за подозрений в домогательствах - ТВ
0
162
12:32 24.01.2019
США уверены, что РФ испытывала ракету 9М729 на дальность более 500 км
0
211
12:20 24.01.2019
Курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю
0
232
12:05 24.01.2019
Турция и РФ имеют общие позиции по Сирии, но не в отношении будущего Асада - МИД Турции
0
228
12:00 24.01.2019
Суд в Киеве счел доказанной вину Януковича в деле о госизмене
0
221

Возврат к списку