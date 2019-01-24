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Граждане считают Россию передовой страной - опрос

14:32 24.01.2019 Источник: REGNUM

Большинство граждан (58%) считают Россию передовой, развитой страной. 32% придерживаются мнения, что РФ отсталая страна. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению 49% опрошенных, Россия богатая страна, по мнению 39% — бедная. Свободной считают страну 60%, несвободной — 31% граждан РФ.

В представлении 57% респондентов, в мире нашу страну считают развитой, передовой, 27% думают, что у нашей страны имидж отсталой. Уверены, что Россию в мире считают богатой страной и уважают (64% и 65%) соответственно.

Примечательно, что 81% граждан РФ заявили, что Россию в мире бояться. 63% респондентов считают, что это хорошо. Влияние нашей страны в мире растёт (55%). При этом в последние годы отношение к России ухудшается (40%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше 13 января 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщалось ранее, 75% граждан РФ считают, что на сегодняшний день Россия является великой державой. По мнению 62% респондентов, русские — великий народ, имеющий особое значение в мировой истории.  ИА REGNUM

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