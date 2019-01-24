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НОВОСТИ

За распространение фейковых новостей вводятся штрафы до 1 млн рублей

15:00 24.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за распространение фейковых новостей. Законопроект принят в первом чтении. В поддержку выступили 336 парламентариев, 44 — против, один воздержался.

Законопроект предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.  Говорит Москва

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