За распространение фейковых новостей вводятся штрафы до 1 млн рублей
15:00 24.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за распространение фейковых новостей. Законопроект принят в первом чтении. В поддержку выступили 336 парламентариев, 44 — против, один воздержался.
Законопроект предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. Говорит Москва
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