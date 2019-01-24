Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке материалов с оскорблениями госсимволов РФ
15:12 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении резонансный законопроект о борьбе с распространением в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.
В поддержку инициативы выступили 332 парламентария, 44 были против, воздержавшихся не было.
Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Планируется, что в случае обнаружения в сети таких материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор "с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим такую информацию". На основании такого запроса Роскомнадзор "незамедлительно направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа" к данному сайту. Ведомство будет определять хостинг-провайдера такого ресурса и направлять ему уведомление о нарушении порядка распространения информации вместе с требованием ее удалить.
Оператор, получивший требование Роскомнадзора, будет обязан незамедлительно заблокировать соответствующий сайт. "Хостинг-провайдер в течение суток с момента получения уведомления Роскомнадзора обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить распространяемую с нарушением закона информацию", - говорится в тексте. Если владелец сайта удалит данные материалы, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который после проверки сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.
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