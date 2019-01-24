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НОВОСТИ

Не интересуются политикой 40% россиян - опрос

15:32 24.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Более половины россиян не интересуются политикой и разочарованы в ней. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

Согласно социсследованию, 40 процентов респондентов не разбираются в политике и не проявляю к ней интереса. Ещё 14 процентов разочарованы. Около 30 процентов опрошенных сказали, что не имеют возможности влиять на события политической жизни. Только один процент из числа опрошенных сказал, что видит для себя возможность реального участия в политической жизни.  Эхо Москвы

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