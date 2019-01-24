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НОВОСТИ

В Швеции заявили о нарушении воздушных границ самолетами РФ

16:00 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты российских ВВС нарушили 19 января на короткое время воздушные границы Швеции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Вооруженных сил королевства.

"19 января российский самолет типа Ил-20 произвел полет в районе Балтийского моря в сопровождении двух истребителей типа Су-27 "Фланкер" (по классификации НАТО). К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты РФ пролетели в течении короткого времени на шведской территории без разрешения", - отмечено в пресс-релизе.

Шведские ВС считают инцидент нарушением. Об инциденте доложено правительству, поясняется в сообщении.

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