В Швеции заявили о нарушении воздушных границ самолетами РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты российских ВВС нарушили 19 января на короткое время воздушные границы Швеции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Вооруженных сил королевства."19 января российский самолет типа Ил-20 произвел полет в районе Балтийского моря в сопровождении двух истребителей типа Су-27 "Фланкер" (по классификации НАТО). К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты РФ пролетели в течении короткого времени на шведской территории без разрешения", - отмечено в пресс-релизе.Шведские ВС считают инцидент нарушением. Об инциденте доложено правительству, поясняется в сообщении.