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Создатель Twitter рассказал, как Цукерберг убил козу из "лазерного пистолета"

16:12 24.01.2019 Источник: Газета.Ru

Основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что однажды основатель Facebook Марк Цукерберг убил козу, чтобы приготовить из ее мяса ужин. Об этом он рассказал в интервью журналу Rolling Stone.

Когда Дорси спросили, какая встреча с Цукербергом запомнилась ему больше всего, он сказал, что однажды основатель Facebook пытался накормить его блюдом из мяса козы, которую он сам убил.

«Однажды был год, когда он [Цукерберг] ел мясо только тех животных, которых сам убил. Он приготовил мне козлятину. Он убил козу», — сказал Дорси.

По словам основателя Twitter, Цукерберг убил козу с помощью «лазерного пистолета». Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду, Дорси сказал, что, возможно, это был «электрошоковый пистолет».

Он добавил, что не стал есть блюдо из козы, так как оно было «холодным», когда Цукерберг достал его из печи.  Газета.Ru

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