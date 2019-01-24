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НОВОСТИ

Рядом с посольством РФ в Дамаске произошел взрыв

16:32 24.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Дамаске произошёл взрыв рядом с посольством России. Самодельная бомба была заложена в автомобиле.

Как сообщает сирийское агентство САНА, устройство сработало в районе Адави. По предварительным данным, пострадавших нет. Говорит Москва

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