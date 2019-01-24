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Россияне взяли в 2018 г. кредиты на 8,61 трлн рублей

17:00 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки выдали 37,41 млн кредитов в 2018 году на общую сумму более 8,61 трлн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Всего за 2018 год банки выдали россиянам 37,41 млн новых кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%: в 2017 году было выдано 31,81 млн кредитов на 5,91 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Согласно данным бюро, лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году стал сегмент кредитных карт. Так, количество новых карт выросло на 40%, а объемы одобренных лимитов - на 63%. Всего за минувший год было выдано более 12,66 млн новых карт с общим лимитом 908,05 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 37% - с 46 до 63 тыс. рублей.

Итоги кредитной активности россиян за 2018 год основаны на информации от 600 кредиторов, передающих данные в ОКБ.

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