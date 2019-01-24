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НОВОСТИ

Навальный объявил о создании собственного профсоюза

17:12 24.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о создании собственного профсоюза. Политик намерен добиваться справедливых выплат для бюджетников, поскольку «майские указы» президента нарушаются повсеместно.

Профсоюз Навального намерен оказывать людям юридическую помощь, в частности, отправлять жалобы в надзорные органы.  Эхо Москвы

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