Навальный объявил о создании собственного профсоюза
17:12 24.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о создании собственного профсоюза. Политик намерен добиваться справедливых выплат для бюджетников, поскольку «майские указы» президента нарушаются повсеместно.
Профсоюз Навального намерен оказывать людям юридическую помощь, в частности, отправлять жалобы в надзорные органы. Эхо Москвы
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