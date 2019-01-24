Медведев призвал США представить ситуацию, подобную венесуэльской, у себя в стране

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФпризвал представить смену президента США подобно тому, что происходит в Венесуэле. Глава правительства на своей странице в "Фейсбуке" задал вопрос о том, как к подобному сценарию отнеслись бы американцы у себя дома."Представим на мгновение, как американский народ воспринял бы новость о том, что в результате бюджетного кризиса (шатдауна) новым президентом объявил себя, например, спикер Палаты представителей США", - предложил он. "Как к этому отнесся бы действующий американский президент?" - задал вопрос премьер."Но когда речь идет о других - подобное в порядке вещей. И наплевать на приличия, международное право, чужой суверенитет, а самое главное - на жизни людей", - посетовал Медведев.