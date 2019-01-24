Свои требования по соблюдению ДРСМД США передали России письмом

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон передал Москве документ, в котором излагаются требования Соединенных Штатов по соблюдению Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, в которую входил корр. ТАСС, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Она уточнила, что это послание было передано ею заместителю главы МИД России Сергею Рябкову на переговорах по ситуации вокруг ДРСМД, состоявшихся 15 января в Женеве. "Мы оставили им письмо, излагающее, что им [России] необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [ДРСМД]", - отметила она.

При этом замгоссекретаря уточнила, что в письме не содержится новой информации. "Это информация, которую мы уже ранее предоставляли, - сказала она. - Вот шаги, которые необходимо сделать. И я в конце напомнила заместителю министра иностранных дел, что он знает, какие шаги необходимо сделать".