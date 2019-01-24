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НОВОСТИ

Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену заочно

18:55 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о госизмене.

В ходе зачитывания обвинительного акта судья счел недостаточными доказательства вины Януковича по пункту обвинения, касающемуся попытки изменения границ государства.

При этом суд признал бывшего президента виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

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