Часы Судного дня на этот раз пока переводить не стали...

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрелки символических Часов Судного дня не стали переводить, и они по-прежнему показывают 23:58. Об этом в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне заявила Рейчел Бронсон - президент американского журнала "Буллетин оф атомик сайентистс" ("Бюллетень ученых- атомщиков"), на обложке которого часы впервые появились в 1947 году. Таким образом, до "ядерной полуночи" осталось, как и ранее, 2 минуты.