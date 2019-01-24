Заседание Совбеза ООН по Венесуэле может пройти 26 января

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле может пройти в субботу с участием госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом заявил в четверг журналистам постпред ЮАР Джерри Матйила.

"Мы консультируемся, есть идея, чтобы провести встречу в субботу утром, потому что госсекретарь США может прибыть в ООН в субботу в девять утра, чтобы обсудить Венесуэлу, - сказал он. - Чтобы ответить на вопрос, является ли ситуация в Венесуэле угрозой международному миру и безопасности, нам надо выслушать, что скажет Майкл Помпео".