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У британского автопрома из-за "брекзита" уже, похоже, начинаются проблемы

20:40 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская компания Jaguar Land Rover ("Ягуар ленд ровер") в апреле остановит на несколько дней производство из-за неопределенности, которую несет в себе предстоящий выход страны из состава ЕС. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"Дополнительная неделя временного прекращения производства запланирована на 8-12 апреля из-за возможных перебоев, вызванных Brexit", - отмечается в сообщении.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си уже сообщала, что Jaguar Land Rover сократит около 5 тыс. рабочих мест на предприятиях в Великобритании из-за падения продаж и обеспокоенности по поводу конкурентоспособности после выхода Великобритании из ЕС.

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