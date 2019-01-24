В Балашихе произошел взрыв в жилом доме. Начался пожар

21:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2 произошел взрыв с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.