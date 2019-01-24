ЧП в Балашихе: Эвакуировано 30 человек, пострадавших нет

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание стройматериалов на площади 20 кв. метров, по уточненным данным, произошло в четверг в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

"В 21:23 мск ликвидировано открытое горение. По уточненным данным, в квартире горели стройматериалы на площади 20 кв. метров", - сказал собеседник агентства. До прибытия пожарных подразделений эвакуировано 30 человек, их них пятеро детей. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожар мог произойти после взрыва газового баллона. По данным источника, в квартирах могли делать ремонт.