Спасатели уточнили данные по пожару в Балашихе

22:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

"При осмотре сгоревшей квартиры найдены два трупа. Предположительно, это рабочие, делавшие там ремонт", - сказали в МЧС.