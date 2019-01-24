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НОВОСТИ

Мадуро не собирается покидать пост президента Венесуэлы

23:00 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не собирается покидать свой пост. Об этом он заявил в четверг в ходе своего выступления в Верховном суде, сообщило Венесуэльское агентство новостей.

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