Посол Венесуэлы в РФ: Дипломаты США у нас уже не дипломаты
00:09 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что сотрудники дипмиссии США в Венесуэле лишатся дипломатической неприкосновенности по истечении 72 часов, которые им отвел действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро на отъезд из страны. При этом по прошествии отведенного срока власти не планируют применять к ним силу, чтобы не поддаваться на провокации со стороны США.
"Они больше не дипломаты" - заявил посол в четверг в эфире телеканала "Россия-24". "Мы уже считаем, что у нас нет политических и дипломатических отношений с этой страной", - добавил он.
"Если они не захотят уехать, мы не спешим тоже, у нас есть достаточно времени... Мы будем ожидать", - рассказал посол о том, что будет с американскими дипломатами по прошествии 72 часов. По его словам, сотрудники смогут оставаться в здании американской дипмиссии. "Мы ничего не будем делать", - отметил он.
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