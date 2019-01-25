Множество объектов соцсферы в различных регионах РФ получили сообщения о минировании
09:00 25.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Десятки объектов социальной сферы в различных российских регионах получили сообщения о минировании
Речь идет о Якутии, Забайкалье и Бурятии.
Спецслужбы сейчас занимаются проверкой этих сообщений. Предварительно установлено, что они имеют идентичный текст и направлены методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений.
Ранее на этой неделе массовая эвакуация проводилась в ряде социальных учреждений Дальнего Востока. Информация о бомбах не подтвердилась. Эхо Москвы
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