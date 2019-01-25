Спасенный штурман Су-34 рассказал о моменте столкновения самолетов - источник

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасенный штурман одного из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января над Японским морем, рассказал о моменте аварии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах."По словам штурмана, была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар. Их самолет рванул вперед, машина ушла в кабрирование (задрала нос - прим. ТАСС), затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло", - приводит слова летчика собеседник агентства.Источник добавил, что "далее экипаж ведущего Су-34 катапультировался и штурман видел купол парашюта своего командира (не сообщалось, что он найден)". Собеседник добавил, что спасенный штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщала, что наиболее вероятной причиной ЧП стала ошибка пилотирования, допущенная командиром ведомого бомбардировщика в условиях сильной облачности. По всей видимости, отмечал собеседник издания, при осуществлении одного из маневров ведомый потерял из виду ведущий борт, а затем решил догнать его, что и привело к столкновению двух самолетов. Расследование причин столкновения фронтовых бомбардировщиков Су-34 ведет специальная комиссия Минобороны.