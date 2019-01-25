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Признание США "временного президента" в Венесуэле говорит о том, что они приложили руку к этой ситуации - Лавров

09:20 25.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Признание «временного президента» в Венесуэле США и рядом стран говорит о том, что они приложили руку к этой ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

 РФ призывает все страны отказаться от мысли о военном вмешательстве в Венесуэлу, добавил Лавров.  Эхо Москвы

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