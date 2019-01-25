Депутат рады заявил, что Украине придется вернуть Кавказ и Кубань - СМИ
09:32 25.01.2019 Источник: Lenta.ru
Украине придется вернуть силой Кубань и Кавказ, так как на этих территориях достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK.
По его словам, необходим успешный и эффективный национальный проект, который взбудоражит историческую память и исторический интерес. При этом он не уточнил, о каких воспоминаниях идет речь.
Билецкий считает, что проживающие на Кавказе и Кубани не заинтересованы в возвращении в состав Украины, поэтому придется прибегнуть к агрессивным мерам. Lenta.Ru
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