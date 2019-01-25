Помпео не исключил применение силы в отношении Венесуэлы
10:00 25.01.2019 Источник: Газета.Ru
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в программе The Laura Ingraham Show, что Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле. Стенограмма интервью госсекретаря опубликована на сайте Госдепа.
Ведущая программы спросила у Помпео, есть ли у США опасения по вводу войск в Венесуэлу из-за того, что против такого решения выступают Россия и ряд других стран, которые считают легитимным венесуэльского президента Николаса Мадуро.
«Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан», — отреагировал на эти слова Помпео.
Ранее сообщалось, что США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы. Газета.Ru
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