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НОВОСТИ

Помпео не исключил применение силы в отношении Венесуэлы

10:00 25.01.2019 Источник: Газета.Ru

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в программе The Laura Ingraham Show, что Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле. Стенограмма интервью госсекретаря опубликована на сайте Госдепа.

Ведущая программы спросила у Помпео, есть ли у США опасения по вводу войск в Венесуэлу из-за того, что против такого решения выступают Россия и ряд других стран, которые считают легитимным венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан», — отреагировал на эти слова Помпео.

Ранее сообщалось, что США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы.  Газета.Ru

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