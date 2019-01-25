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НОВОСТИ

В Совете Европы назвали сумму долга РФ

10:20 25.01.2019

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед организацией составляет около 60 млн евро. В беседе с РИА Новости он заявил, что «это примерно эта цифра».

Напомним, что Россия была лишена голоса в ПАСЕ весной 2014 года из-за присоединения Крыма. В 2015 и 2016 годах Ассамблея отказалась восстановить полномочия России в организации. После этого российская делегация не пыталась аккредитоваться для работы в ПАСЕ, а также приняла решения не платить взносы в организацию, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что 24 января в перерывах между заседаниями ПАСЕ, украинские политики напали на российскую журналистку Ольгу Скабееву. Они толкали ее, а также пытались вручить журналистке туалетную бумагу. ФАН

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