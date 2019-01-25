В Белом доме подготовлен проект введения чрезвычайного положения - CNN
10:32 25.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Администрация США подготовила проект заявления президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения вдоль южной границы с Мексикой и выделении $7 млрд на строительство стены на границе двух стран, сообщает CNN со ссылкой на документ.
По словам источника телеканала, изменения в проект вносились на прошлой неделе. «Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, являются прямой угрозой безопасности нашей нации и создают чрезвычайное положение в стране»,— говорится в документе. Коммерсантъ
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