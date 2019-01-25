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Джордж Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии

11:00 25.01.2019 Источник: РБК

Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ. С таким заявлением Сорос выступил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Bloomberg.

«Инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами», — приводит агентство его слова.

«Китай не единственный авторитарный режим в мире, но он, несомненно, самый богатый, сильный и самый развитый в области машинного обучения и искусственного интеллекта», — заявил также Сорос.  РБК

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