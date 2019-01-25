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Кадыров вступился за российскую журналистку

11:05 25.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рамзан Кадыров пригрозил пощёчиной представителю украинской делегации в ПАСЕ. Глава Чечни заявил, что Борислав Берёза рискует её получить, если не извинится перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Берёза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву. Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, «теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали». «О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?» — задаётся вопросом глава Чечни.

«Берёзе следует очень чётко усвоить: если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — отметил Кадыров.  Говорит Москва

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