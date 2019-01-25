Суд оштрафовал Санкт-Петербургскую епархию на 100 тысяч рублей
11:20 25.01.2019 Источник: REGNUM
Штраф в размере 100 тысяч рублей заплатит Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Уточняется, что штраф наложен решением Петродворцового районного суда в связи с разрушением здания подворья Городищенского женского монастыря Рождества Богородицы в городе Ломоносове, который епархия не ремонтировала из-за отсутствия постоянного источника дохода.
Здание подворья монастыря является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому суд привлек епархию к ответственности в связи с нарушением закона об охране таких объектов. Епархия после передаче ей здания обязалась в 2013 году восстановить его, поскольку оно разрушается от времени, но не выполнила обязательств. ИА REGNUM
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