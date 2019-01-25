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НОВОСТИ

Во Франции отменят жилищный налог

11:32 25.01.2019 Источник: REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отмене жилищного налога, сообщает Le Figaro. «Никто не заплатит», — заявил глава Франции, а затем добавил: «Налог будет отменен».

Макрон заверил, что жилищный налог будет полностью отменен в течение трех лет. По его словам, это «довольно несправедливый налог», поскольку он привязан не к доходу, а к размеру жилья.  ИА REGNUM

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