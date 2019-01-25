Ученик устроил стрельбу в школе в Енисейском районе Красноярского края

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района"Факт такой был, ученик принес ружье, устроил стрельбу", - сказал собеседник агентства.Подробностей происшествия он не привел.