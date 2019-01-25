"Газпром" рассчитал необходимые вложения на "Турецкий поток" в Сербии
12:05 25.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
«Газпром», на прошлой неделе официально объявивший о прокладке газопровода «Турецкий поток» через Сербию, уже заложил на проект в своей инвестпрограмме 2019 года почти 60 млрд руб. Общие затраты на расширение сербской газовой системы в ближайшие два года могут составить $1,4 млрд.
В Сербии, пока не отягощенной энергетическим регулированием ЕС, «Газпром» сможет напрямую вкладывать деньги в строительство трубы и владеть ею. Коммерсантъ
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