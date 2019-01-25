Неизвестные попытались заживо сжечь школьника на западе Москвы
12:20 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные подожгли подростка на западе Москвы, он госпитализирован с ожогами 98% тела. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.
"От дома по улице Берзарина госпитализирован в реанимацию 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела. Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли", - сказал собеседник агентства.
По факту происшествия проводится проверка.
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