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Неизвестные попытались заживо сжечь школьника на западе Москвы

12:20 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные подожгли подростка на западе Москвы, он госпитализирован с ожогами 98% тела. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"От дома по улице Берзарина госпитализирован в реанимацию 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела. Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка.

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