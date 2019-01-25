На Украине заявили о неизбежности договора с Россией о транзите газа
12:32 25.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Киев заявил о неизбежности договора с Россией о транзите газа. Как отметила замглавы Минэнерго Украины Наталья Бойко, до окончания контракта на транзит проект «Северный поток-2» достроить не успеют.
«До 1 января 2020 года россияне всё равно не успеют построить свой знаменитый и дорогой «Северный поток-2». Однако им всё равно придётся как-то транспортировать свой газ в Европу», — сказала Бойко. Она добавила, что чем дольше Москва тянет, тем сложнее будут переговоры о транзите через украинскую территорию.
Последнее соглашение стороны заключили в 2009 году. Оно действует до начала 2020-го. Украинский «Нафтогаз» сообщал, что в результате этого контракта понёс убытки на 32 млрд 100 млн долларов.
В конце прошлого года глава Минэнерго России Александр Новак гарантировал, что страны Евросоюза будут получать российский газ вне зависимости от того, будет ли заключён до конца 2019 года новый контракт на транзит. Говорит Москва
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