В башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити" произошел пожар - очевидцы

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Очевидцы сообщили о пожаре на 43-м этаже башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити». Работники бизнес-центра рассказали, что им пришлось эвакуироваться, спускаясь по пожарным лестницам. Лифты не работали.На видео, которое публикуется в интернете, видно, как из окна в районе 40-го этажа валит дым.В пресс-службе столичного главка МЧС факт пожара в «Москва-Сити» подтвердили, добавив, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.