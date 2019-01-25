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В башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити" произошел пожар - очевидцы

13:00 25.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Очевидцы сообщили о пожаре на 43-м этаже башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити». Работники бизнес-центра рассказали, что им пришлось эвакуироваться, спускаясь по пожарным лестницам. Лифты не работали.

На видео, которое публикуется в интернете, видно, как из окна в районе 40-го этажа валит дым.

В пресс-службе столичного главка МЧС факт пожара в «Москва-Сити» подтвердили, добавив, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. 

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