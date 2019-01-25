ГПУ обвинила Жириновского в посягательстве на целостность Украины
13:05 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила еще одно обвинение депутату Государственной думы, лидеру Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому, заявив, что он причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.
"Сотрудниками управления надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры Украины составлено 22 января 2019 года обвинение Владимиру Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, основанием для такого обвинения стали выступления Жириновского на митингах в феврале 2014, где он "публично осуществил призывы присоединить территорию Крыма и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации".
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