Венесуэла не просила Россию о помощи
13:20 25.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Венесуэла не просила Россию о помощи в связи с попыткой госпереворота. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В среду спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США заявили о его признании. Действующий лидер Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а оппонента — марионеткой США. Статус Гуайдо признали такие страны, как Аргентина, Канада, Бразилия, Чили, Перу и другие. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Говорит Москва
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